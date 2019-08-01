رياضة | رسميا.. بيراميدز يعلن قيد 25 لاعبا في قائمته الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يعلن قيد 25 لاعبا في قائمته الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، عن قائمة الفريق الإفريقية التي ستشارك بمنافسات الكونفدرالية.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبا هم:

المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد عطوة، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون انطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، لومالا عبده، أحمد علي، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود حمادة.