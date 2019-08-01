رياضة | الاتحاد الأوروبي يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ عن الموعد الرسمي لقرعة دور المجموعات لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​ للموسم المقبل.



وكشف موقع جول في نسخته الإيطالية أن القرعة ستقام في مدينة موناكو يوم 29 أغسطس الحالي في تمام الساعة السادسة بتوقيت أوروبا.



وأشار جول إلى أن البطولة ستنطلق في منتصف شهر سبتمبر حتى الـ30 من شهر مايو عام 2020 والذي سيقام فيه المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

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وأفاد جول بأنه ستنضم ستة فرق تتنافس في التصفيات إلى الفرق الستة والعشرين التي تأهلت من خلال موقعها في الدوري المحلي

ومسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليصبح عددها 32 فريقا. وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي:

التصنيف الأول: برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وليفربول وتشيلسي.

التصنيف الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي وشاختار دونيتسك وتوتنهام.

التصنيف الثالث: بنفيكا وباير ليفركوزن وريد بول سالزبورج وفالنسيا وإنتر ميلان.

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو وراسينج جينك وجالاطا سراي ولايبزيج واتالانتا وليل.