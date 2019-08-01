رياضة | الجودو يطير إلى اليابان للاستعداد لدورة الألعاب الإفريقية وبطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجودو يطير إلى اليابان للاستعداد لدورة الألعاب الإفريقية وبطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعد ظهر اليوم الخميس بعثة منتخبنا الوطنى للجودو إلى العاصمة اليابانية طوكيو للانتظام فى معسكر تدريبى إستعداد لدورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال أغسطس الجارى ، وبطولة العالم بطوكيو خلال نفس الشهر ، يستمر المعسكر حتى يوم 10 أغسطس ، والذى يضم 11 فردا ، وهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا ، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين.

وعبد الرحمن عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن محمد، وعبدالله عثمان وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد وحيد، وميسره النجار وزن فوق 100 كيلو جرام ، وينتظم رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام فى معسكر إعداد بالمجر خلال تلك الفترة .

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وفور إنتهاء المعسكر ينتظم أربعة لاعبين بصحبة المدير الفنى السيد أبو الميدان فى معسكر آوخر بمدينة تسكوبا اليابانية خلال الفترة من 11 وحتى 24 اغسطس استعداد لبطولة العالم بطوكيو التى تقام خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل ، واللاعبون هم محمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام ، ويعود بقية اللاعبين إلى القاهرة استعداد للسفر إلى المغرب مع البعثة المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ، بعد أن ينصم إليهم بعض اللاعبين فى مقدمتهم رمضان درويش الذى يطير من هولندا إلى مدينة الدار البيضاء المغربية مباشرة .

ينضم خمسة لاعبين بعد إنتهاء منافسات دورة الألعاب الإفريقية وهم محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وميسرة النجار وزن فوق 100 كيلو جرام ، إلى اللاعبين الأربعة الذين شاركوا فى معسكر تسكوبا اليابانى ، ليصبح عدد اللاعبين الذين تشارك بهم مصر فى بطولة العالم خلال الفترة من 20 أغسطس الجارى وحتى الأول من سبتمبر المقبل تسعة لاعبين ، بالإضافة إلى المدير الفنى السيد أبو الميدان، ويرأس البعثة مرزوق محمد على نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد . وتعقد على هامش البطولة فعاليات الجمعية العمومية العادية للإتحاد الدولى للجودو يوم 22 اغسطس ، ويمثل مصر فيها المهندس مطيع فخر بصفته رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للجودو ، ورئيس الإتحاد الإفريقي للسومو .