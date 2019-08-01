رياضة | رسميا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

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انضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سببل الإعارة.

وأتم النادي التونسي اتفاقه مع الأهلي على ضم الغزال لمدة موسم بعدما شهدت المفاوضات تعثرًا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة.