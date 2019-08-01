رياضة | إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل انطلاق الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل انطلاق الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النجم الياباني الشاب هيروكي آبي ، لاعب فريق برشلونة والمنضم حديثا لصفوف الفريق ، إلى قائمة المصابين بالفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الشاب الياباني تعرض للإصابة بعدما شارك رفقة الفريق الرديف ضد سانتفيليوينك ، مشيرة إلى تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ".

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وأكملت الصحيفة الإسبانية:"قدم اللاعب مستوى مميز مما جعله ينال ثقة الجهاز الفني، ولكن تعرضه للإصابة جعل من المستحيل أن يلعب مع الفريق الأول خلال الجولة الآسيوية.

وكان برشلونة قد ضم إيروكي لمدة أربعة مواسم قادما من كاشيما انتلرز الياباني.