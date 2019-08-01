رياضة | سمنود يقبل اعتذار المدير الفني للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمنود يقبل اعتذار المدير الفني للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم 'محمد إسماعيل' المدير الفني لنادي سمنود، باعتذار عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، وأعلن مجلس الإدارة برئاسة حسام غنيمة قبول اعتذاره، متمنيا له التوفيق.

وجاء اعتذار المدير الفني الجديد، بسبب قبوله لعرض تدريب نادي حائل السعودي.

وقرر مجلس الإدارة الإبقاء علي باقي الجهاز الفني، الذي يتمثل في حمادة الغواب وحسام الشاذلي مدربي الفريق، وعبدالله الاشرم إداري الفريق، ومن المقرر أن يعلن النادي عن اسم المدير الفني الجديد خلال يومين.

ويخوض سمنود ودية اليوم مع فريق المنصورة أحد فرق القسم الثاني، ويشارك سمنود في دوري الدرجة الثالثة بمنطقة الغربية.