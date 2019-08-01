رياضة | "نساء" أشرف بن شرقي وأوناجم يخطفن الأنظار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نساء" أشرف بن شرقي وأوناجم يخطفن الأنظار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطفت صورة أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد الأنظار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد ساعات من إعلان التعاقد معه بشكل رسمي. كما تداول رواد فيس بوك صورة لمحمد أوناجم جناح الزمالك الجديد وجاءت التعليقات أنها زوجته. قائمة الزمالك الإفريقية حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي Advertisements خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي- محمد أوناجم خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب - أشرف بن شرقي.

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