رياضة | رسميا.. الزمالك ينهي أزمة "أوناجم" ويرفع القائمة الإفريقية لـ29 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك ينهي أزمة "أوناجم" ويرفع القائمة الإفريقية لـ29 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الكرة بنادي الزمالك في قيد المغربي محمد أوناجم في قائمة الأبيض الإفريقية المقرر مشاركتها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتفهم الاتحاد الإفريقي وقوع السيستم وتم قيد أوناجم محليًا وإفريقيًا بعد وصول بطاقته الدولية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وتعرض مسؤولو الزمالك لموقف صعب بعد فشلهم في قيد اللاعب بقائمة الفريق الإفريقية، بسبب وجود أزمة داخل السيستم الخاص بالقيد الإلكتروني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأصبحت قائمة الزمالك الإفريقية مكونة من 29 لاعبًا وجاءت كالتالي:

قائمة الزمالك الإفريقية

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي

خط الدفاع: حازم إمام - حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفى فتحي- محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بوطيب - أشرف بن شرقي.