رياضة | هل اكتفى الأهلي بالصفقات الأربعة في الميركاتو الصيفي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل اكتفى الأهلي بالصفقات الأربعة في الميركاتو الصيفي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو الأهلي، في حسم 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي المالي إليو ديانج، ومحمود متولي ومحمد مجدي أفشة، بالإضافة لتجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم.

وعلى الرغم من مطالبة لاسارتي لإدارة الأهلي، بضم مهاجم إفريقي مميز، الا أن القائمة الإفريقية كشفت نية مسئولي الأحمر بعدم ضم أي صفقات جديدة خلال الصيف، وربما سيتم تأجيل صفقة المهاجم الإفريقي ليناير.

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وأعلن الأهلي قيد 26 لاعبا في قائمة الأهلي الأفريقية من بينهم 5 لاعبين أجانب، وهم التونسي علي معلول والمالى إليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري أجاى والمغربى وليد أزارو.

ووفقا للوائح اتحاد الكرة الجديدة بشأن الأجانب فى الموسم الجديد فالأهلي سيقوم بقيد رباعي أجنبي بالإضافة لقيد علي معلول أو أزارو كلاعب من شمال إفريقيا، مما يعني أن الأهلي قرر صرف النظر في الميركاتو الصيفي عن مهاجم إفريقي.