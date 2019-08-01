رياضة | التقرير الطبي يكشف موقف تفاريس من قيادة الأهلي أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التقرير الطبي يكشف موقف تفاريس من قيادة الأهلي أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية عن جاهزية دجانيني تفاريس، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، للمشاركة في مباراة الهلال، بدوري أبطال آسيا، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وسيلعب الأهلي أمام الهلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن حاتم جمعة طبيب الأهلي، أكد أن دجانيني سيتمكن من المشاركة أمام الهلال.

وأرسل جمعة إلى الجهاز الفني لأهلي تقريرًا طبيًا يثبت تعافي تفاريس من الإصابة، الجاهزية للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان دجانيني قد عانى من إصابة، بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.