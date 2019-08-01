رياضة | بعد دي ليخت.. كريستيانو رونالدو يتدخل لضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد دي ليخت.. كريستيانو رونالدو يتدخل لضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي إدارة فريقه الضوء الأخضر على التعاقد مع روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة يوفنتوس استشارت كريستيانو في ضم لوكاكو ووافق رونالدو متمسكًا بضمه لأنه صفقة مميزة.

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وعرض يوفنتوس على مانشستر يونايتد باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، مقابل لوكاكو لكن ما يعوق الصفقة هو عدم رغبة ديبالا في الانتقال لمانشستر يونايتد.

كان كريستيانو رونالدو قد ساهم في تعاقد يوفنتوس مع ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي.