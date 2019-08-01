رياضة | رئيس برشلونة السابق يزف خبرا سارا لجماهير الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة السابق يزف خبرا سارا لجماهير الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، على انتقاد سياسة النادي الكاتالوني الحاليه مع بارتوميو، لافتا إلى أنه وضع البلوجرانا في مأزق.

وقام موقع "ABC" الإسباني، بنشر تصريحات للرئيس السابق قائلا: "لا يوجد مشروع في برشلونة ولا يوجد نموذج، لقد أصبح بارتوميو على وشك الانهيار، وبات مشروعه الذهاب إلى إنفاق أموال عديدة في الصفقات".

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وتابع رئيس البارسا السابق: " النادي بات لا يملك في خزائنه الأموال الكافية، لأن بارتوميو ينفق ولا يعرف ما سيحدث بعد ذلك، سينهار وسيتسبب في خراب النادي، لقد نسوا اللاماسيا وهذا فشل لهم".

وزف رئيس برشلونة السابق خبرا سعيدا لجماهير البارسا قائلا: "عندما أعود لرئاسة الفريق سيكون بيب جوارديولا هو مدرب برشلونة الجديد، أنا أعرف بأن ذلك صعبًا وأنه لا يريد العودة الآن، ولا يوجد أي شيء يوحي لرحيله عن مانشستر سيتي، لكن لدي شعور بأن بيب سينصت لي ونعمل معًا مرة أخرى".