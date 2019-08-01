رياضة | أستون فيلا يتعاقد مع نجم زيمبامبوي ليزامل تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يتعاقد مع نجم زيمبامبوي ليزامل تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانتقل نجم منتخب زيمبابوي انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 11 مليون جنيه إسترليني ليزامل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر. Advertisements وكان نادي أستون فيلا أعلن صباح اليوم الخميس عن تعاقده مع حارس بيرنلي توم هيتون في صفقة قدرت بـ8 ملايين جنيه إسترليني.

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