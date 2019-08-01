رياضة | كارلوس بويول يقترب من العودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس بويول يقترب من العودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب كالوس بويول ، مدافع فريق برشلونة السابق من العودة لصفوف البارسا من جديد، خلال الفترة الحالية .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن بويول الذي قضى 15 موسم داخل البلوجرنا بات مرشحا بقوة لتولي منصب المدير التنفيذي للنادي، عقب رحيل بيب سيجورا.

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وتابعت الصحيفة، أن جوزيف ماريا بارتوميو ، رئيس النادي بعرض الأمر على بويول للعودة من جديد لجدران كامب نو.

وواصلت، بويول سيصبح قائدًا كبيرًا للمشاريع الرياضية في برشلونة ، كما أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع جميع الرؤساء السابقين وحتى مع المتقدمين إلى الرئاسة .

واختتمت الصحيفة، في الوقت الراهن كارلوس بويول في مرحلة التفكير ، الا أنه غالًبا ما سيوافق ويعود لبرشلونة .