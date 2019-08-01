رياضة | حسام حسن يخطف "طريد" الأهلي

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بات إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبًا من الانتقال إلى صفوف فريق سموحة بقياة حسام حسن خلال الميركاتو الصيفي الجاري

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ودخل مسئولو النادي السكندري برئاسة فرج عامر في مفاوضات مكثفة مع نظائرهم في الأهلي للحصول على خدمات إسلام محارب.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد استبعد اللاعب من قائمة الفريق الإفريقية التي أعلنت اليوم الخميس، لتتضاءل فرصه في البقاء داخل الفريق الأحمر.