رياضة | عرض جديد لـ عمرو جمال بعد فشل إنتقاله للصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد لـ عمرو جمال بعد فشل إنتقاله للصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت إدارة نادي طلائع الجيش، في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الفريق العسكري، في الحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر، لمدة عام على سبيل الإعارة بعد فشل إتمام تعاقده مع الصفاقسي التونسي.

ويرغب الجيش في تدعيم صفوفه، استعدادا لمنافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.