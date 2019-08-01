شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُعلن اجتياز محمد نجيب الكشف الطبي والانضمام للفريق رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة تعاقده مع محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الكروي الجديد.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد».
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يُعلن اجتياز محمد نجيب الكشف الطبي والانضمام للفريق رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.