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الجونة يُعلن اجتياز محمد نجيب الكشف الطبي والانضمام للفريق رسميًا

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة تعاقده مع محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الكروي الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد».

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