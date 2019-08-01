هدف يفصل ريال مدريد عن معادلة رقم كارثي

شهد ريال مدريد أسوأ فترة إعداد منذ عام 1980 وذلك بعد تلقيه 16 هدفا خلال خمس مباريات فقط.

وشارك الفريق الملكي أولا في بطولة "الكأس الدولية الودية للأبطال"، والتي افتتحها بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني (1-3) ثم التعادل أمام آرسنال الإنجليزي (2-2) قبل الفوز بركلات الترجيح (3-2) وأخيرا الخسارة أمام أتلتيكو مدريد (3-7).

وأعادت هذه الخسارة الثقيلة أمام الأتلتي إلى الأذهان خسارة الميرينجي أمام الفريق البافاري بنتيجة (1-9) عام 1980 خلال مباراة ودية ضمن فترة إعداد الريال للموسم الجديد.

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ثم شارك الميرينجي بعد ذلك في بطولة "كأس أودي" الودية والتي خسر فيها أولا أمام توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، ثم الفوز على فنربخشة التركي بنتيجة (5-3).

ويتبقى لريال مدريد مباراتين وديتين الأولى أمام ريد بول سالزبرج النمساوي الأسبوع القادم والثانية أمام روما الإيطالي في الـ11 من نفس الشهر، وإذا تلقى الفريق أي هدف آخر في إحدى هاتين المباراتين سيعادل بذلك اسوأ فترة إعداد له والتي كانت في عام 1980 ، والتي تلقى الفريق خلالها 17 هدفا.

يذكر أن حراس الفريق الثلاثة قد تلقوا أهدافا، حيث مُنيت شباك الكوستاريكي كيلور نافاس بتسعة أهداف، والبلجيكي تيبو كورتوا بستة أهداف والأوكراني الشاب أندري لونين بهدف وحيد.