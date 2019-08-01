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مدافع كولن الألماني على رادار الشباب السعودي

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وجه نادي الشباب السعودي أنظاره نحو التعاقد مع اللاعب الألماني رافائيل تشيكوس مدافع فريق كولن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير سعودية كشفت عن رغبة نادي الشباب السعودي في الظفر بخدمات مدافع كولن الألماني رافائيل تشيكوس في الموسم المقبل.

الشبابيون فتح باب المفاوضات بقوة مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، من أجل التوقيع معه هذا الصيف.

الشباب يتنافس مع فريق سعودي آخر لم يتم الكشف عن إسمه للتعاقد مع اللاعب الألماني الذي يعد من مواليد المملكة.

وفي حالة نجاح الشباب في التوقيع مع تشيكوس، سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق كلاعب مواليد بشكل رسمي

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