أستون فيلا يتعاقد مع نجم زيمبابوي رسميًا

قام نادي أستون فيلا تعاقده بالإعلان رسميًا مع الدولي الزيمبابوي مارفيلس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فأن صاحب الـ24 عامًا وقع على عقود انتقاله لأستون فيلا لمدة خمس سنوات. ووفقًا لشبكة "سكاي" في نسختها الإنجليزية، فأن نجم منتخب زيمبابوي انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 11 مليون جنيه إسترليني. وكان نادي أستون فيلا أعلن صباح اليوم الخميس عن تعاقده مع حارس بيرنلي توم هيوتن في صفقة قدرت بـ8 ملايين جنيه إسترليني. جدير بالذكر أن نادي أستون فيلا - الصاعد حديثًا للبريميرليج - ضم العديد من اللاعبين يأتي من أبرزهم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا السابق.

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