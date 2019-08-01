شكرا لقرائتكم محمد نجيب ينضم للجونة بعد اجتياز الكشف الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتاز محمد نجيب، مدافع الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020. ورحب نادي الجونة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام محمد نجيب لصفوف الفريق. وجدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

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