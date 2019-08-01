الخليج 365 يكشف قيمة انتقال إسلام جابر للزمالك...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، قيمة انتقال إسلام جابر، لاعب مصر المقاصة السابق لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الحالي. Advertisements كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن صفقة إسلام جابر كلفت الخزينة البيضاء، 10 ملايين جنيه، للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الأخير. وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن صفقات الموسم الجديد، خلال مؤتمر صحفى لمرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء وضمت الصفقات كلا من الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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