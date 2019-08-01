شكرا لقرائتكم أسباب فشل قيد أوناجم بقائمة الزمالك الأفريقية .. خطأ والتماس غير مؤثر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، حقيقة فشل مسئولو نادي الزمالك، فى قيد المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الجديد، القادم من صفوف الوداد البيضاوى بالقائمة الأفريقية قبل غلق باب القيد فى الساعات الأولي من صباح اليوم.

كشف مصدر مطلع أن الأزمة تكمن فى وجود محمد أوناجم بقائمة الوداد المغربى الأفريقية بالوقت الحالي، تحسبا لإعادة نهائى دوري أبطال أفريقيا الأخير بين الوداد والترجى والذى شهد أزمة كبرى ولا تزال القضية مثارة وتتحمل كافة الاحتمالات ومن بينهما إعادة اللقاء بنفس قائمة الفريقين فى الموسم الأخير.

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أضاف المصدر، أن الزمالك كان مطالب بمخاطبة الوداد المغربى، لرفع أسم أوناجم من قائمته الأفريقية، ووضع بالقائمة البيضاء لكن لم يحدث ذلك ليرفض السيستم استقبال أوراق اللاعب وتنفجر الأزمة.

شدد المصدر أن أوناجم سيتم قيده فى قائمة الزمالك الأفريقية بالمرحلة القادمة ليحق له المشاركة فى مباريات فريقه بعد الدور التمهيدى فى حال التأهل لدور المجموعات بالبطولة، ولكن لن يتم قيده فى الوقت الحالى كما يردد البعض، بعد تقديم النادي الأبيض التماس إلى الكاف بداعى تعطل السيستم وقت التسجيل.