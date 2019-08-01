الزمالك يرسل البطاقة الدولية للكونغولى كاسونجو للوداد...

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جدة - عمرو شويل قام مسئولو نادى الزمالك بإرسال البطاقة الدولية للكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق لنادى الوداد المغربى، بعد إعارة اللاعب للنادى المغربى لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال محمد أوناجم جناح الفريق المغربى إلى الزمالك بشكل نهائى.
وكان الزمالك قد قرر إعارة كاسونجو إلى الوداد لضم أوناجم بعدما انتهت إعارة المهاجم الكونغولى إلى الوحدة السعودى، حيث قام النادى الأبيض بإعارته إلى الفريق السعودى منذ يناير الماضى إلى نهاية الموسم الحالى للفريق السعودى ثم تم إعارته للوداد المغربى.
جدير بالذكر أن الزمالك قد حصل على خدمات محمد أوناجم مقابل مليون و500 ألف دولار من الوداد بجانب إعارة كاسونجو ووصل اللاعب إلى القاهرة فى الأيام الأخيرة وتم تقديمه ضمن صفقات الفريق الأبيض الجديدة.
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