قائمة الأهلي تكشف حقيقة التعاقد مع أجنبى جديد.. اقرأ التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل كشفت القائمة الأفريقية للنادى الأهلى، حقيقة تعاقد القلعة الحمراء مع لاعب أجنبى جديد، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وضمت قائمة الأهلي الأفريقية المرسلة للكاف 26 لاعبا، هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد محدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن وأحمد الشيخ.

وتضم قائمة الأهلي الأفريقية 5 لاعبين أجانب، هم التونسي علي معلول والمالى إليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري أجاى والمغربى وليد أزارو، وسيتم قيد واحد من الثنائى معلول وأزارو كلاعب محلي.

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وتقضى لوائح اتحاد الكرة فى الموسم الجديد أحقية كل نادي فى قيد 4 لاعبين أجانب بخلاف لاعب من شمال أفريقيا يتم قيده كلاعب محلي ووفقا لقائمة الأهلي الأفريقية تم الوصول للعدد المسموح.

ويحق للأهلي التعاقد مع أجنبي جديد حال الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب فى القائمة الحالية، وهو ما ستكشف عنه الساعات القليلة القادمة، وإن كان الأقرب بقاء الوضع الحالي كما هو.

وشهد قائمة الأهلي الأفريقية استبعاد 17 لاعبا هم مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ولم تشهد القائمة الأفريقية قيد لاعبى الفريق المُعارين أمثال خماسى الجونة، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وعمر رضوان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعمار حمدى.