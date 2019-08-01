شكرا لقرائتكم 25 مليون جنيه من اتحاد الكرة لاستقدام أجيري والمُحصلة فضيحة بإفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقدم اتحاد الكرة مدربا أجنبيا جديدا لقيادة المنتخب وهو المكسيكى خافير أجيرى فى أغسطس 2018، بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، مقابل 120 ألف دولار أى ما يعادل أى ما يعادل مليونىّ و160 ألف جنيه.

وفشل الخواجة فى الفوز ببطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر واكتفى بالخروج من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا، لتتم إقالته بعد 11 شهرا قضاها مع الفراعنة وتحديدا فى يوليو 2019، حصل خلالها على 24 مليون جنيه تقريبا أى مليون و320 ألف دولار، وهو ما يتجاوز الـ25 مليون جنيه بعد المكافآت وتكلفة الإقامة والسيارات والتأمين الصحى وتذاكر الطيران وغيرها من المميزات التى يحصل عليها الأجانب فى مصر، وهو ما يتجاوز الـ100 مليون جنيه.

وينوي مسئولو الكرة المصرية استقدام مدرب وطني في الفترة القادمة، تلبية لرغبة الرئيس السيسي في الاعتماد على المدرب الوطني بدلا من الأجنبي.