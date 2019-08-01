’’ميركاتو صيفي ساخن‘‘.. الزمالك يتحدى بـ10 صفقات.. وبيراميدز يرد بـ9.. والأهلي يكتفي بـ 4 سوبر

كتب: ضياء السقا

الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي، سخونة، نظرا لإبرام القطبين، صفقات من العيار الثقيل، أيضا دخل نادي بيراميدز، بقوة، ليصبح الصراع ثلاثي.

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع 10 لاعبين، يليه بيراميدز بـ 9، ثم الأهلي الذي ضم 4 فقط.

صفقات الزمالك

تعاقد الزمالك مع 3 حراس هم محمد عواد قادما من الإسماعيلي، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد صبحي من بتروجيت.

كما ضم الأبيض، إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك.

ونجح الأبيض في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق، ومواطنه محمد أوناجم، لاعب وسط الوداد.

وضم الزمالك كريم بامبو، لاعب وسط الإسماعيلي، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.

صفقات الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وإستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالإنضمام للأهلي.

كما تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداءًا من الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

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يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

صفقات بيراميدز

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، مؤخرا، إنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك ليصبح الصفقة التاسعة هذا الموسم.

كما نجح بيراميدز في ضم المهاجم الغاني جون أنطوي من مصر المقاصة.

وكان اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي قد انضم إلي صفوف بيراميدز، بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

كما تعاقد النادي مع طارق طه من الإسماعيلي، ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي، ومحمد عطوة قادماً من الرائد السعودي، و دودو الجباس المهاجم السابق لوادي دجلة، ولومالا عبدو.

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع المهاجم أحمد علي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليصبح أولى صفقاته الصيفية.