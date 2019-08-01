مذبحة في القائمة الإفريقية للأهلي.. استبعاد 13 لاعبا.. وضم 26

كتب: ضياء السقا

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، بالنادي الأهلي، إن اللجنة في اجتماعها مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف إسماعيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية.

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

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وتضم قائمة الأهلي 26 لاعباً تم قيدهم أفريقياً وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

فيما تم استبعاد كل من: مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال، وعمار حمدي، وأحمد حمودي لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.

ويتبقى للأهلي أربعة مراكز شاغرة سيتم قيدها خلال يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يستهل مشواره في دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، منتصف أغسطس الجاري.