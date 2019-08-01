مرتضى يفضح كهربا بصورة مع فتاة.. وأول رد من صاحبة الواقعة.. واللاعب يسخر من رئيس الزمالك

كتب: ضياء السقا

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود كهربا، بعد أزمة فسخ عقده مع الأبيض وتوقيعه لفريق أفيس البرتغالي.

وعرض مرتضى، صورة لكهربا مع فتاة، خلال مؤتمر صحفي عقده لتقديم صفقات النادي الجديدة، قائلا: "اللاعب كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة ".

وأضاف منصور: "كهربا عاق وهرب من الزمالك بالرغم من توليه الدفاع عن شقيقه المتهم فى قضية قتل، وتم رفض إرسال بطاقته الدولية للنادي الذي وقع له".

وبالبحث تبين أن الفتاة التي ظهرت مع كهربا، هي الإعلامية التونسية ليلى شندول.

أول رد من الفتاة التي ظهرت مع كهربا

من جانبها قالت الإعلامية إن الصورة التي تم نشرها مع كهربا كانت منذ أكثر من عام وكانت فى أحد الأماكن العامة بعدما تقابلت مع اللاعب بالصدفة.

Advertisements

وأضافت ليلى في تصريحات لموقع «إرم نيوز» الإماراتي: "في ذلك اليوم كنت مع خطيبي وأتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أى أحد من المعجبين حيث إنني لم تجمعني به صداقة قوية، ولم ألتقيه بصفة شخصية من قبل، وفى نفس الوقت كان صديق خطيبى".

وتابعت الإعلامية: "كهربا شخص محترم؛ وأنالم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة ".

وواصلت: "لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني وأتعحب من الشوشرة بهذه الطريقة".

وأكدت: "أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه، فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم".

كهربا يسخر من مرتضى

من جانبه، سخر كهربا من هجوم مرتضى منصور عليه، ونشر صورة ساخرة عبر حسابه بإنستجرام، وأشار خلالها إلى شخص يضحك، قائلا: "وأنا بتفرج على المؤتمر".

بعد ذلك نشر اللاعب تصريحات ليلى شندول، التي أكدت خلالها أنها ليست صديقته، وأنه صديق خطيبها.