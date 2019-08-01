فيليكس تطوي صفحة "نايكي" بعقد رعاية جديد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أكدت العداءة الاميركية أليسون فيليكس المتوجة بست ذهبيات أولمبية توقيعها عقدا رعائيا مع شركة "أثليتا" الأميركية للملابس الرياضية للسيدات، طاوية صفحة علاقتها مع شركة "نايكي" العملاقة بعدما انتقدت بشدة سياستها تجاه الرياضيات الحوامل.

وقالت شيلا شيكار بولاك رئيسة شركة "أثليتا" التابعة لمجموعة "غاب": "يسرنا الترحيب بها في عائلتنا. هي مصدر الهام لنا جميعا".

وانتقدت فيليكس سابقا شركة نايكي لعدم دعم الرياضيات اللواتي يقررن تجميد مسيراتهن لانجاب الاطفال، كما كان الحال بالنسبة اليها في عام 2018.

وبعمر الثالثة والثلاثين، كشفت العداءة الاميركية في ايار/مايو الماضي ان نايكي عرضت عليها عقدا مخفضا بعد عودتها الى المنافسات اثر انجاب ابنتها.

وبعد فشل التوصل الى اتفاق مع نايكي، استهلت فيليكس، العداءة الوحيدة المتوجة بست ذهبيات في الالعاب الاولمبية، مشوارها في بطولة الولايات المتحدة دون شركة راعية.

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ولم يتم الاعلان عن قيمة عقد الرعاية الجديد، لكنه يتضمن حماية كاملة بحال الحمل.

قالت فيليكس لمجلة "بيبول" الأسبوعية "أنا متحمسة جدا. الطريقة التي يقومون برعايتي رائعة. يهتمون بي ككل، عداءة، والدة وناشطة. أن يتم دعمي بهذه الطريقة شيء رائع".

وركضت فيليكس للمرة الاولى في عام الاسبوع الماضي في أيوا، في تصفيات التأهل الى مونديال الدوحة 2019 مطلع تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

واذا عجزت عن التأهل الى سباق 400 م، الا ان ترتيبها السادس في النهائي سيمنحها موقعا في سباق التتابع 4 مرات 400 م.

وكانت فيليكس قد أعلنت سابقا انها تأمل في التأهل للمرة الخامسة الى الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020.