رسميا.. الزمالك يقيد 28 لاعبا ضمن القائمة الإفريقية

كشف نادي الزمالك مؤكدا انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لقيد 28 لاعبا ضمن قائمة الفريق الإفريقية بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما فشل الفريق الأبيض في قيد المغربي محمد أوناجم، بعد تعطل سيستم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اللحظات الأخيرة.

وضمن القائمة الإفريقية للفارس الأبيض 28 لاعبا وجاءت على النحو التالي: