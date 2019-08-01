رسميا.. الزمالك يقيد 28 لاعبا ضمن القائمة الإفريقية

كشف نادي الزمالك مؤكدا انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لقيد 28 لاعبا ضمن قائمة الفريق الإفريقية بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما فشل الفريق الأبيض في قيد المغربي محمد أوناجم، بعد تعطل سيستم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اللحظات الأخيرة.
وضمن القائمة الإفريقية للفارس الأبيض 28 لاعبا وجاءت على النحو التالي:
- محمد صبحي، محمد عواد، ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي.
- خط الدفاع: عبد الله جمعة، حازم إمام، محمد عبد الشافي، حمدي النقاز، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني.
- خط الوسط: إسلام جابر، طارق حامد، أشرف بن شرقي، محمد حسم، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمود عبد العزيز زيزو، أيمن حفني، كريم بامبو، مصطفي فتحي، محمد عنتر، شيكابالا، محمود كهربا، أحمد سيد زيزو.
- مصطفي محمد، خالد بوطيب، وعمر السعيد في الهجوم.