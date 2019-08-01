رسميا.. دونجا في الإسماعيلي لمدة 3 سنوات

نجح النادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع لاعب الزمالك “محمود عبد العاطي دونجا” لمدة ثلاث سنوات بشكل رسمي، وذلك ضمن صفقة رحيل حارس المرمي محمد عواد إلى صفوف قلعة ميت عقبة.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الاستمرار بين صفوف الدراويش بعد أنتهاء فترة إعارته من الزمالك إلى قلعة الدراويش بالتزامن مع نهاية الموسم المنقضي، وعقدت جلسة التوقيع في حضور كل من وكيلي أعمال اللاعب سيد مرعي وميدو حزين؛ حيث ساهم كل منهما في إتمام صفقة تجديد إعارة دونجا وانتقال حارس مرمي الدراويش إلى صفوف الفريق الأبيض.

وانضم عواد إلى صفوف نادي الزمالك لمدة 5 مواسم قادمة مقابل 35 مليون جنيه والاستغناء عن خدمات دونجا ومدبولي لصفوف الإسماعيلي، رغبة من القلعة البيضاء في تدعيم مركز حراسة المرمي بعواد خلال الفترة القادمة.