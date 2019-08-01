بعد ضم عبد الشافي.. الزمالك يستقر على بيع بهاء مجدي

بعد أن نجح مسئولو نادي الزمالك من استعادة محمد عبد الشافي من فريق أهلي جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كشف الفريق الأبيض عن رغبته في الاستغناء عن خدمات اللاعب بهاء مجدي نهائيا على سبيل البيع النهائي؛ حيث تبحث إدارة الفريق الأبيض عن عرض مناسب للاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفارس الأبيض قد تلقي عرضا من فريق بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الماضية، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقفت مؤخرا.

وكان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك قد كشف عن التعاقد مع العديد من الصفقات منها محمد أوناجم، محمد عواد، محمد أبو جبل، أشرف بن شرقي، محمد عبد الشافي، كريم بامبو، محمد صبحي، إسلام جابر.