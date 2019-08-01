رسميا.. الأهلي يعلن قيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

صرح النادي الأهلي ملعنا عن قيد 26 لاعبا ضمن القائمة الإفريقية للفريق بالنسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي قام بإرسالها إلى اتحاد كرة القدم الإفريقي خلال الساعات القليلة الماضية.

وضمت قائمة الفريق الإفريقية 26 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: “شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، علي معلول، محمود متولي، عمرو السولية، حسام عاشور، إليو ديانج، صالح جمعة، حمدي فتحي، وليد سليمان، جيرالدو، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي، أحمد الشيخ، مروان محسن، صلاح محسن، وليد أزارو.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لخوض أولي مبارياته بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق إطلع برة “بطل جنوب السودان”؛ حيث من المقرر خوض لقاء الذهاب في منتصف شهر أغسطس وخوض لقاء الإياب في نهاية الشهر نفسه.