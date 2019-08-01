الأهلي يكشف موعد انتظام مؤمن زكريا في تدريبات الفريق الجماعية

صرح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي معلنا عن موعد عودة اللاعب مؤمن زكريا للتدريبات الجماعية للفريق؛ حيث أكد الجهاز الفني أن اللاعب يعاني من الإصابة في الركبة، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصي، على أن يعود بعدها وينتظم في التدريبات الجماعية للفريق مع زملائه.

وأضاف الجهاز الفني مؤكدا ان زكريا يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، ويجدر بالإشارة أن المارد الأحمر يستعد لاستئناف تدريباته غدا الجمعة بملعب التتش؛ حيث يستعد لخوض لقاء بطل جنوب السودان “فريق اطلع برة” ضمن ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.