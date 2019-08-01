مصادر #الخليج 365: إدارة #الهلال تغلق ملف “عموري” نهائيًا

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

علمت “الخليج 365”، من مصادرها بأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت إغلاق ملف تجديد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، نهائيًا وصرف النظر عنه والتفكير في جلب أجنبي يعوض مكانه.

وجاء إغلاق مفاوضات الهلال سابقًا بعد إصدار بيان رسمي أعلن فيه إيقاف المفاوضات الرسمية بسبب مماطلة وكيل أعمال اللاعب واللاعب نفسه في العرض المقدم من الهلال، وفي الأسبوع الماضي أعلنت تقارير صحافية بأن وكيل اللاعب نادر المرزوقي أبلغ إدارة الأزرق بالموافقة على العرض الهلالي ولكن إدارة الهلال جددت رفضها.

عمر عبدالرحمن مثّل الهلال في 6 مباريات رسمية الموسم الماضي وتعرض بعدها إلى إصابة في لقاء الشباب بالجولة الخامسة ليتغيب عن الهلال موسمًا كاملاً واستطاع من خلال المشاركات تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين، وحقق مع الهلال بطولة كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.