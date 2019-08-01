الامارات | خورفكان يخسر ودية طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يخسر ودية طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الفريق الأول لنادي خورفكان أمام مضيفه، طلائع الجيش المصري، بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، وذلك في مباراته الودية الثالثة التي أقيمت في معسكره الخارجي المقام بمصر، ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وكان خورفكان قد فاز في الودية الاولى على النادي المصري (2-1) وعلى الترسانة بهدف نظيف.

