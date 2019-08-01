الامارات | مهند العنزي يكشف السبب وراء تأثر مستواه في الموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهند العنزي يكشف السبب وراء تأثر مستواه في الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف لاعب فريق العين، مهند العنزي بتراجع مستواه في الموسم الماضي وقال إن السبب في ذلك يعود إلى أن الموسم الكروي تزامن مع السنة النهائية بالنسبة له في دراسته الجامعية.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين اليوم الخميس: "اضطررت إلى زيادة المواد الدراسية وكنت مطالباً بمضاعفة الجهود ورفع معدل التركيز في الدراسة فضلاً عن أن الجامعة التي أدرس فيها كانت بدبي".

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وحصل لاعب فريق العين على شهادة البكالوريوس في مجال الاعلام ويطمح حالياً لمواصلة تحصيله الأكاديمي وصولاً لشهادة الدكتوراه.

وأضاف: "حرصت على مضاعفة جهودي في العمل بالنادي مع الفريق ولكنني تأثرت فعلياً، بالإضافة إلى أنني خلال فترة الإعداد الخارجي بالموسم الكروي الماضي كنت مصاباً الأمر الذي أثر على مردودي طوال الموسم، لأن البدايات السليمة دائماً ما تؤدي إلى نهايات سليمة".

يذكر أن اللاعب مهند العنزي الذي يلعب في صفوف العين منذ عام 2008 لم يظهر بشكل جيد في الموسم الماضي وخرج بديلاً في أكثر من مباراة.