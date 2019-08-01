الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة «اطلع بره»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الجمعة؛ استعدادا لخوض مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك الأحد الماضي بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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