شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق أهلي بني غازي الليبي، مطلع سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الــ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

المران اشتمل على الجوانب البدنية أبرزها العدو السريع وفق توقيت محدد قبل أن يتطرق للقفز عبر الكرات المطاطية بجانب الحصص الأخرى التي من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال أكرم علياوي.

كما تطرق التدريب لمجموعة من الجمل الفنية، أبرزها اللعب في المساحات والضغط العالي، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتي تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.