اليونايتد مستعد لدفع 80 مليون مقابل ماغواير

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​مانشستر يونايتد​ مستعد لدفع 80 مليون جنيه استرليني إلى نادي ليستر سيتي من أجل التعاقد مع اللاعب هاري ​ماغواير​.

وتبقى على انتهاء عقد ماغواير، الذي غاب عن تدريبات يوم الاثنين بسبب المرض، أربع سنوات في ليستر.

من جهته، يسعى مدرب ​الشياطين الحمر​ ​أولي غونار سولسكاير​ إلى جلب الدولي الإنكليزي قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 8 آب.

كما يسعى اليونايتد إلى إجراء صفقة تبادل مع ​يوفنتوس​، تشهد رحيل ​روميلو لوكاكو​ مقابل قدوم باولو ديبالا إلى الأولد ترافورد.