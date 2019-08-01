اليونايتد مستعد لدفع 80 مليون مقابل ماغواير

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع 80 مليون جنيه استرليني إلى نادي ليستر سيتي من أجل التعاقد مع اللاعب هاري ماغواير.
وتبقى على انتهاء عقد ماغواير، الذي غاب عن تدريبات يوم الاثنين بسبب المرض، أربع سنوات في ليستر.
من جهته، يسعى مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولسكاير إلى جلب الدولي الإنكليزي قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 8 آب.
كما يسعى اليونايتد إلى إجراء صفقة تبادل مع يوفنتوس، تشهد رحيل روميلو لوكاكو مقابل قدوم باولو ديبالا إلى الأولد ترافورد.
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