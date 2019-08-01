نجم خط وسط بوكا جونيورز إلى كالياري الإيطالي

أكّد موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب الأوروغواياني ناهيتان نانديز Nahitan Nandez سينضم من بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى كالياري الإيطالي مقابل مبلغ 18 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب البالغ من السن 23 عاما سيكون بديلا لنيكولو باريلا الذي رحل للإنتر مقابل 45 مليون يورو خلال الفترة الحالية من سوق الإنتقالات الصيفية.
ويسعى نادي كالياري إلى تعزيز صفوفه للموسم المقبل بعد بيع نيكولو باريلا إلى الإنتر كما ذكرنا حيث يحاول إستغلال أموال صفقة باريلا بشراء عدد من اللاعبين هذا الصيف.
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