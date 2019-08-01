بعثة النصر تصل الرياض بعد انتهاء معسكر البرتغال

وصلت بعثة النصر السعودي إلى الرياض بعد انتهاء معسكر الفريق في البرتغال الذي استمر لحوالي 20 يوم .
واختتم النصر ودياته في معسكره الخارجي بالخسارة أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد بعد الفوز في الودية الأولى أمام ساكفنيز البرتغالي بثلاثة أهداف دون مقابل وفي الثانية امام كالداس بهدف وحيد فيما تعادل في تجربته الثالثة أمام إشتوريل برايا البرتغالي 2-2.
ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي الإثنين المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا المقرر اقامته على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض على ان يتقابلا ايابا في 12 الشهر الجاري في الامارات .
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