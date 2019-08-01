بعثة النصر تصل الرياض بعد انتهاء معسكر البرتغال

وصلت بعثة ​النصر السعودي​ إلى الرياض بعد انتهاء معسكر الفريق في البرتغال الذي استمر لحوالي 20 يوم .

واختتم النصر ودياته في معسكره الخارجي بالخسارة أمام ​باسوش دي فيريرا البرتغالي​ بهدف دون رد بعد الفوز في الودية الأولى أمام ​ساكفنيز البرتغالي​ بثلاثة أهداف دون مقابل وفي الثانية امام كالداس بهدف وحيد فيما تعادل في تجربته الثالثة أمام ​إشتوريل برايا البرتغالي​ 2-2.

ويستعد النصر لمواجهة ​الوحدة الإماراتي​ الإثنين المقبل في ذهاب دور الـ 16 من ​دوري أبطال آسيا​ المقرر اقامته على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض على ان يتقابلا ايابا في 12 الشهر الجاري في الامارات .