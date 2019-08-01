تناول مدافع بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش، موضوع انتقال ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، الى الفريق البافاري.
وقال الألماني الدولي لصحيفة "بيلد سبورت" ان بايرن قدم عروضًا لكل من زميله في المنتخب الألماني ومانشستر سيتي.
ولم يكن سعي بايرن الى التعاقد مع ساني سراً بالنسبة للاعبي بطل البوندسليغا، حيث كانت غرفة الملابس تدعم هذه الخطوة بشكل علني.
وقد قدم كيميتش الآن دعمه للصفقة، وقال في هذا المجال: "أعتقد أن النادي يريده. فهل ساني يريد حقًا الانضمام إلينا؟ إذا كان ذلك، فمن المحتمل أن يكون هنا بالفعل".ؤ
كانت هذه تفاصيل خبر كيميتش: هل ساني يريد حقًا الانضمام إلينا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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