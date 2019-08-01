كيميتش: هل ساني يريد حقًا الانضمام إلينا؟

تناول مدافع ​بايرن ميونيخ​، ​جوشوا كيميتش​، موضوع انتقال ​ليروي ساني​، لاعب ​مانشستر سيتي​، الى الفريق البافاري.

وقال الألماني الدولي لصحيفة "بيلد سبورت" ان بايرن قدم عروضًا لكل من زميله في ​المنتخب الألماني​ ومانشستر سيتي.

ولم يكن سعي بايرن الى التعاقد مع ساني سراً بالنسبة للاعبي بطل ​البوندسليغا​، حيث كانت غرفة الملابس تدعم هذه الخطوة بشكل علني.

وقد قدم كيميتش الآن دعمه للصفقة، وقال في هذا المجال: "أعتقد أن النادي يريده. فهل ساني يريد حقًا الانضمام إلينا؟ إذا كان ذلك، فمن المحتمل أن يكون هنا بالفعل".ؤ