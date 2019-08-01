ديبالا يصل إلى تورينو لحسم مستقبله مع يوفنتوس

وصل النجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ إلى مدينة تورينو اليوم بعد إنتهاء فترة إجازته، وسط الأخبار الساخنة التي تحوم حول مستقبله وإمكانية أن يرحل إلى ​مانشستر يونايتد​ في صفقة تبادلية تتضمن أيضا إنتقال روميلو لوكاكو إلى البيانكونيرو.

ومن المتوقع بحسب موقع فوتبول إيطاليا أن يعقد صاحب الـ25 عاما إجتماعا حاسما مع المدرب ​ماوريسيو ساري​ لمعرفة ما إذا كان يريد المدرب الإيطالي إبقاءه مع فريقه للموسم المقبل أم لا.

وكانت صحيفة ذا صن قد أشارت إلى أن ديبالا يفضّل الحصول على راتب 380 الف يورو في الأسبوع الواحد في حال أراد الرحيل إلى مانشستر يونايتد.