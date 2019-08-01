مدرب ليل غالتييه: بايرن ميونيخ أفضل لبيبي من أرسنال

أعرب مدرب فريق ليل الفرنسي، ​كريستوف غالتييه​، عن تفاجئه بقرار ​نيكولا بيبي​ الانضمام إلى ​أرسنال​.

وأكد رئيس النادي الفرنسي، ​جيرارد لوبيز​، أن بيبي سينضم إلى الغانرز مقابل 80 مليون يورو.

وقال غالتييه: "لقد فكرت في ​بايرن ميونيخ​ لأنني كنت أعرف أنه كان هناك مكان، مع رحيل كل من ريبيري وروبن. لقد رأيته جيدًا في هذا الفريق، لكن من الواضح أنه اختار أرسنال".

وتابع: "في ​انكلترا​، سيكون بالتأكيد في البطولة الأكثر صعوبة والأكثر إيقاعًا، ولن يكون سعيدًا باكتشاف سعادة دوري الأبطال".