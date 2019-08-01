مدرب ليل غالتييه: بايرن ميونيخ أفضل لبيبي من أرسنال

أعرب مدرب فريق ليل الفرنسي، كريستوف غالتييه، عن تفاجئه بقرار نيكولا بيبي الانضمام إلى أرسنال.
وأكد رئيس النادي الفرنسي، جيرارد لوبيز، أن بيبي سينضم إلى الغانرز مقابل 80 مليون يورو.
وقال غالتييه: "لقد فكرت في بايرن ميونيخ لأنني كنت أعرف أنه كان هناك مكان، مع رحيل كل من ريبيري وروبن. لقد رأيته جيدًا في هذا الفريق، لكن من الواضح أنه اختار أرسنال".
وتابع: "في انكلترا، سيكون بالتأكيد في البطولة الأكثر صعوبة والأكثر إيقاعًا، ولن يكون سعيدًا باكتشاف سعادة دوري الأبطال".
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