شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف موعد انتظام مؤمن زكريا في تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى للأهلي، أن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر سينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية خلال فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. يعانى مؤمن من الإصابة فى الركبة، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى منها خلال هذه الفترة. يذكر أن الأهلى يستأنف تدريباته غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق «إطلع برة» بطل جنوب السودان فى ذهاب دور الـ«64» من منافسات دورى أبطال أفريقيا. واستبعد الأهلى مؤمن زكريا من القيد فى القائمة الأفريقية للموسم الجديد، مكتفيا بقيد 26 لاعبا فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف موعد انتظام مؤمن زكريا في تدريبات الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.