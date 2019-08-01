شكرا لقرائتكم رضوان عن مدرب المنتخب: الوطني الأنسب لأنه يختار المفيد لمنتخب بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن المدرب الوطنى هو الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة ، إتفاقا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب بعدما وجه حديث لوزير الشباب والرياضة، قائلا: "مش عايزين مدرب أجنبى ولازم ندى فرصة للمدرب الوطنى".

جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، حيث شهد الرئيس السيسى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، حيث عرض الشباب من أعضاء المبادرة ما تم انجازه فى العديد من الملفات.

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قال رضوان، "المدرب الوطنى أكثر من يعرف إمكانيات اللاعبين و يعلم جيدا من يفيد منتخب بلاده و يستعبد من لا يصلح".

أشار رضوان على إحتياج المنتخب لذلك منذ زمن من أجل غلق ملف السمسرة و التفكير فى مصلحة البلد و ليس المصالح الشخصية ، مرشحا حسام حسن