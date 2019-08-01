شكرا لقرائتكم رضوان عن مدرب المنتخب: الوطني الأنسب لأنه يختار المفيد لمنتخب بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، حيث شهد الرئيس السيسى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، حيث عرض الشباب من أعضاء المبادرة ما تم انجازه فى العديد من الملفات.
قال رضوان، "المدرب الوطنى أكثر من يعرف إمكانيات اللاعبين و يعلم جيدا من يفيد منتخب بلاده و يستعبد من لا يصلح".
أشار رضوان على إحتياج المنتخب لذلك منذ زمن من أجل غلق ملف السمسرة و التفكير فى مصلحة البلد و ليس المصالح الشخصية ، مرشحا حسام حسن
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