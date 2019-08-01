شكرا لقرائتكم 60 مليون جنيه تكبدها اتحاد الكرة نظير قيادة مصر لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد اتحاد الكرة مع الأرجنتينى هيكتور كوبر لقيادة منتخب مصر فى مارس 2015 ، مقابل 65 ألف دولار شهريا أى ما يعادل وقتها مليون و170 ألف دولار، ونجح كوبر فى التأهل مع منتخب مصر لامم افريقيا 2017 بالجابون قبل أن يخسر فى المباراة النهائية أمام الكاميرون بنتيجة 2-1.

وبعد تأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018 وتحديدا فى أكتوبر 2017، رفع اتحاد الكرة راتب كوبر ليصبح 90 ألف دولار ما يعادل مليون و600 ألف جنيه مصرى، بخلاف 500 ألف دولار مكافأة التأهل أى ما يعادل 9 ملايين جنيه، إلا أن كوبر رحل عن تدريب المنتخب فى يوليو 2018 بعد وداع المونديال من الدور الأول وتلقى 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى وروسيا والسعودية، ليصبح إجمالى ما حصل عليه كوبر من خزينة الجبلاية 3 مليون و250 ألف دولار تقريبا ما يعادل 60 مليون جنيه.

ورحل كوبر عن تدريب منتخب مصر بعد النتائج المخيبة للفراعنة في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، والتي شهدت تلقى المصريين ثلاث هزائم من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية، حيث فلض مسئولي الجبلاية عدم تجديد عقده.