شكرا لقرائتكم طعيمة: المدرب الوطني الأنسب للفراعنة.. الوطنية تغيب في وجود الأجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عادل طعيمة نجم الأهلى السابق أن المدرب الوطنى هو الأنسب للمنتخب فى الفترة الحالية ، خاصة وأن الدول العربية يكون لديها حث الوطنية.

أوضح أن المدرب الوطنى يعرف لاعبيه ، و يكون قادر على تطوير أداؤهم ، بخلاف ما هو معروف فى الدول الأجنبية ، فلدينا مثال الكونغو منتخب العدد الاكبر من لاعبيه محترفين ، يستعينون بمدربين أجانب لتطوير الاداء فقط ، وتغيب عنهم الوطنية .

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قال طعيمة إتفاقا مع ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الوطنى للشباب بعدما وجه حديث لوزير الشباب والرياضة فى فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية "مش عايزين مدرب أجنبى ولازم ندى فرصة للمدرب الوطنى" ، أن المرحلة الحالية تحتاج مدرب وطنى للفراعنة.

أشار نجم الاهلى السابق أن من اقوى المرشحين لتدريب الفراعنة هو هو حسام حسن فهو كان لاعب كبير و مدرب مجتهد ، يستطيع تغيير مستوى لاعبيه ، و النهوض بنتائج الفرق التى يتولى تدريبها مثلما فعل فى الأردن ، وبالنسبة لحسن شحاتة فقد حصل على فرصته و حقق نتائج ايجابية ، و البدرى حصل على الفرصة مع المنتخب الاوليمبى ، وفيما يخص ايهاب جلال فهو قادر على تدريب الاندية ، لكنه بعيدا عن المنتخب ، لذلك حسام حسن هو رجل المرحلة